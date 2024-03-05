Житель Сызрани приобрел наркотики через Интернет для продажи в Жигулевске

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В феврале текущего года в дежурную часть О МВД России по г.Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании жителя г.Сызрани 1990 года рождении, который на территории гаражно-строительного кооператива при виде патрульной машины попытался скрыться и избавиться от содержимого карманов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у молодого человека в кармане куртки 25 свертков с белым веществом и сотовый телефон с фотографиями геолокаций тайников-закладок.

В ходе исследования экспертами ЭКО У МВД России по г.Тольятти установлено, что изъятые свертки являются наркотическими N-метилэфедрон общей массой свыше 33 грамма и мефедрон массой 0,78 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Сотрудниками полиции в ходе обыска в присутствии понятых по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято порошкообразное вещество, весы, фасовочные пакетики. Также проследовав по указанным в телефоне координатам, оперуполномоченные изъяли из тайников-закладок пакетики с порошкообразным веществом. Изъятое у задержанного из тайников вещество полицейские направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел У МВД России по г. Тольятти.

Как пояснил не судимый, безработный 34-летний житель Сызрани, что приобрел наркотики через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города Жигулёвска.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.