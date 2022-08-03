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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Сызрани попросил у тольяттинца позвонить, взял телефон и сбежал

3 августа 2022 12:01
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Житель Сызрани попросил у тольяттинца позвонить, взял телефон и сбежал

В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что у себя в квартире, в компании друзей, распивал спиртные напитки. Среди гостей находился, ранее ему незнакомый, молодой человек. В процессе общения новый знакомый попросил у потерпевшего сотовый телефон, якобы сделать звонок своей девушке, вышел с ним на улицу, после чего скрылся.  Причиненный ущерб мужчина оценил на сумму в 7 000 рублей.

Прибыв на место происшествия сотрудники ОВД опросили потерпевшего и его гостей. Участковые полиции провели поквартирный обход дома, где произошла кража. Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В одном из ломбардов города полицейские и обнаружили похищенный телефон.

Опросив продавца, и изучив материал с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленника задержали в Центральном районе г. Тольятти. Им оказался ранее не судимый, безработный житель города Сызрань 1999 года рождения.

Задержанный не стал отрицать своей причастности к совершению преступления и пояснил, что приехал в Тольятти в гости к друзьям. Ему нужны были деньги, поэтому он решил похитить сотовый телефон и сдать его в ломбард. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

В настоящее время похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража

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