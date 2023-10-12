Житель Сергиевского района выманил у пенсионерки банковскую карту, пин-код и похитил 140 тысяч рублей

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В декабре прошлого года в полицию за помощью обратилась жительница городского поселения Суходол 1937 года рождения, которая сообщила о краже с банковской карты более 140 тысяч рублей.

Заявительница рассказала полицейским, что накануне пустила в дом мужчину, который представился сотрудником коммунальной компании. Он сделал вид, что проверяет счетчик, сказал, что его необходимо заменить и предложил пожилой женщине свою помощь в приобретении и установке необходимого оборудования. Поверив злоумышленнику, она отдала ему банковскую карту и сообщила пин-код, после чего мужчина ушел «в магазин». Спустя некоторое время пенсионерка обнаружила в телефоне уведомления о снятии с карты всех денежных накоплений и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-разыскных мероприятий: составили ориентировку с указанием примет разыскиваемого, распространили ее среди личного состава и направили в территориальные органы внутренних дел региона, изучили документы о движении денежных средств, узнали, в каких банкоматах произведено снятие денег, изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате проведенной работы в апреле текущего года оперуполномоченные уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника в Самаре, после чего доставили его в ОМВД России по Сергиевскому району.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.г ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в отношении электронных денежных средств), уголовное дело с обвинительным заключением в отношении ранее судимого за преступление против жизни и здоровья жителя областного центра 1991 года рождения направлено в суд для принятия решения по существу. Злоумышленник в процессе предварительного расследования полностью возместил причиненный заявительнице ущерб.

Сергиевский районный суд доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.