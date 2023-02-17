Житель Сергиевского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о теракте

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В мае прошлого года на телефон дежурной части Отдела МВД России по Сергиевскому району поступило сообщение от оператора вызова экстренных оперативных служб о том, что неизвестный мужчина по телефону сообщил информацию о существующей угрозе зданию территориального органа внутренних дел.

Полицейские с применением технических средств проверили помещения отдела полиции и прилегающую территорию. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружили.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность сообщившего об угрозе. Им оказался житель села Калиновка 1982 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, совершил звонок из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Ранее подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделением территориального органа внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.