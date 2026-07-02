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Житель Сергиевского района осуждён за кражу денежных средств с банковского счета инвалида

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житель Сергиевского района осуждён за кражу денежных средств с банковского счета инвалида

Осенью 2024 года в Отдел МВД России по Сергиевскому району за помощью обратился 48-летний ранее судимый местный житель, имеющий ограничения по состоянию здоровья. Мужчина сообщил, что с его банковского счета похищены 16 тысяч рублей, что является значительным, так как размер пенсии составляет порядка 19 тысяч рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил, что о трех переводах денежных средств, совершенных через его телефон, на чью-то банковскую карту узнал от родственницы после распития спиртного со знакомыми – сообщения о движении его денежных средств по договоренности всегда приходят к ней на телефон.

Оперуполномоченные изучили банковские документы, установили всех участников застолья и восстановили события произошедшего: в ходе распития спиртных напитков ранее судимый за имущественные преступления и невыплату алиментов 36-летний местный житель попросил у заявителя под надуманным предлогом телефон, а у его 45-летнего гостя – банковскую карту. После чего вышел из комнаты, сделал через онлайн-приложение три перевода денежных средств на расчетный счет приятеля и, не сообщая ему о противоправности своих действий, попросил снять деньги в банкомате. Сельский житель вернул заявителю телефон и продолжил распивать спиртные напитки в другой компании.

Сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчина дал признательные показания. По данным полицейских, задержанный имеет задолженность по ранее вынесенным судом штрафам за совершение имущественных преступлений, лишен родительских прав в отношении 4 несовершеннолетних детей и официально не трудоустроен.

Следственным отделом МВД России по Сергиевскому району возбуждённое уголовное дело в отношении злоумышленника расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу. В ходе предварительного расследования подозреваемый возместил потерпевшему материальный ущерб в полном объеме.

Сергиевский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора и с учётом всех обстоятельств назначил наказание в виде штрафа в размере 340 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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