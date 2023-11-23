Житель села Кинель-Черкассы пытался дать взятку сотруднику ГИБДД

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По данным сотрудников полиции, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки по факту грубого нарушения ПДД РФ.

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району задержали ранее судимого за имущественные преступления сельского жителя по подозрению в покушении на дачу взятки госавтоинспектору.

В октябре текущего года находясь в патрульном автомобиле, водитель 1987 года рождения высказал коррупционные предложения и положил в бардачок автомобиля незаконное денежное вознаграждение в размере 10,2 тысяч рублей за не составление в отношении него административного материала за невыполнение законного требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

В отношении безработного местного жителя собран административный материал, предусмотренный ст. 12.26 КоАП РФ. материалы направлены в суд для принятия решения по существу дела.

По материалам, собранным сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кинель-Черкасскому району, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.