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Житель Самарской области "отсидел" за убийство и кражу и вновь совершил преступление

4 февраля 2023 11:24
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Житель Самарской области "отсидел" за убийство и кражу и вновь совершил преступление

Ночью 11 июля 2022 года в дежурную часть отдела полиции по Кировскому району У МВД России по г. Самара поступило сообщение от студентки 2003г.р, которая сообщила, что около часа назад, когда она возвращалась домой по ул. Димитрова, к ней подбежал неизвестный и ударив по лицу вырвал сумку, в которой находились документы, банковские карты и сотовый телефон. Ущерб от действий преступника потерпевшая оценила в 39 000 руб.

В тот же день к полицейским обратился молодой человек 2001г.р, который рассказал, что около полуночи, когда он шел по ул. Ташкентской и разговаривал по сотовому телефону к нему подбежал неизвестный, нанес ему удар кулаком в область лица отобрал телефон стоимостью 57 000 руб.

Полицейские предположили, что к грабежам может быть причастен один и тот же человек.

Оперативники опросили продавцов круглосуточных магазинов, расположенных по маршруту возможного отхода злоумышленника, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе совершения преступлений. 

В течении двух дней, в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемым оказался ранее судимый за убийство и кражу безработный житель Самарской области 1988г.р.

Мужчина признал свою вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что вырученные от продажи похищенного успел потратить. В ходе расследования подозреваемый признал свою вину и частично возместил причиненный ущерб.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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