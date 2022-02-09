Житель Самарской области незаконно получал пособие по безработице

112

К сотрудникам О МВД России по Большеглушицкому району поступила информация о том, что один из местных жителей незаконно оформил себе пособие по безработице.

Полицейские установили, что 26-летний молодой человек, состоя на учете в Центре занятости населения в качестве безработного, умышленно скрыл, что одновременно проходит обучение в одном из учебных заведений на очной форме обучения.

Согласно Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в связи с прохождением учёбы, мужчина не мог быть признан безработным и в связи с этим не имел право на получение пособия по безработице. Установлено, что злоумышленник незаконно получил около 52 000р.

В отношении молодого человека, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Причиненный ущерб злоумышленник возместил в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело рассмотрено в суде, мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.