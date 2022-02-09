Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области сгорел пассажирский микроавтобус
В Самарской области сгорел пассажирский микроавтобус
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
Житель Самарской области, купив жилой дом с использованием маткапитала, не выделил доли детям
Церемония награждения наших фигуристов за победу в командном турнире перенесена на неопределенный срок
Церемония награждения наших фигуристов за победу в командном турнире перенесена на неопределенный срок
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан
Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 37 иностранных граждан
Самарец хотел купить литые диски, но лишился денег
Самарец хотел купить литые диски, но лишился денег
Самарец торговал нелегальным алкоголем
Самарец торговал нелегальным алкоголем
«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше
«билайн.аналитика»: россияне стали играть в мобильные игры на треть больше
В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей
В 2021 году с самарских неплательщиков за электроэнергию взыскано более 121 миллионов рублей
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.3
-0.38
EUR 85.89
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Самарской области незаконно получал пособие по безработице

9 февраля 2022 10:56
112
Житель Самарской области незаконно получал пособие по безработице

К сотрудникам О МВД России по Большеглушицкому району поступила информация о том, что один из местных жителей незаконно оформил себе пособие по безработице.

Полицейские установили, что 26-летний молодой человек, состоя на учете в Центре занятости населения в качестве безработного, умышленно скрыл, что одновременно проходит обучение в одном из учебных заведений на очной форме обучения.

Согласно  Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в связи с прохождением учёбы, мужчина не мог быть признан безработным и в связи с этим не имел право на получение пособия по безработице. Установлено, что злоумышленник незаконно получил около 52 000р.

В отношении молодого человека, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Причиненный ущерб злоумышленник возместил в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело рассмотрено в суде, мужчина признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей. Приговор вступил в законную силу. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
9 февраля 2022  10:21
В Самарской области стартовал Областной туристический проект «Моя губерния»
120
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
9 февраля 2022  10:00
Дмитрий Азаров поддержал проект IT-парка в Самаре
150
Обсудили перспективы развития вузовской и академической науки, цели и задачи, которые предстоит решить в предстоящее десятилетие.
8 февраля 2022  20:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета ректоров
438
Среди награждаемых — кандидаты и доктора наук, преподаватели и сотрудники лабораторий ведущих вузов региона.
8 февраля 2022  20:14
В День науки Дмитрий Азаров вручил губернские премии самарским ученым
451
Участники  совещания рассмотрели вопрос о передаче предприятию в безвозмездное пользование нежилого здания, где раньше размещался технологический колледж.
8 февраля 2022  18:52
Точка кипения Hi-Tech и новые объекты инфраструктуры – в Правительстве региона обсудили совместные проекты с ОДК «Кузнецов»
639
Весь список