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Житель Самарской области незаконно изготовил огнестрел

4 сентября 2022 13:43
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Житель Самарской области незаконно изготовил огнестрел

По сведениям сотрудников уголовного розыска подозреваемый в 1998 году привлекался к уголовной ответственности за хранение автомата Калашникова.

Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о том, что житель Кинель-Черкасского района 1977 года рождения причастен к незаконному обороту огнестрельного оружия. С целью проверки данной информации сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр частного дома, где проживает подозреваемый. В помещении оперуполномоченные обнаружили и изъяли предмет конструктивно схожий с автоматом. Сотрудники органов внутренних дел доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, в результате которого установлено, что изъятый предмет является самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным по типу шомпольного дульнозарядного оружия с воспламенением через затравочное отверстие и пригоден для стрельбы.

По сведениям сотрудников уголовного розыска подозреваемый в 1998 году привлекался к уголовной ответственности за хранение огнестрельного оружия. Во время опроса мужчина пояснил, что примерно 3 года назад в своем сарае изготовил оружие, хоть и знал, что это противозаконно.

Отделом дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы МВД России. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Этим вы обезопасите себя, а также сможете получить материальное вознаграждение.

Теги: Уголовное дело

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