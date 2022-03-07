Житель Самарской области дал пьяному приятелю авто, а сам заявил об угоне

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Сотрудниками ГИБДД в Красноармейском районе в ходе патрулирования был остановлен отечественный автомобиль под управлением водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, а машину поместили на специальную стоянку. Полицейские выяснили, что водитель не является собственником, и ключи от автомобиля ему дал приятель.

На следующий день в дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району поступило сообщение от 27-летнего местного жителя об угоне отечественной легковушки. Мужчина был предупрежден, что за дачу заведомо ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность.

В ходе работы полицейские установили, что накануне заявитель одолжил автомобиль знакомому, вместе с которым распивал спиртные напитки. Его приятель сел за руль и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Тогда, ранее не судимый безработный местный житель решил сообщить в полицию об угоне своего автомобиля, надеясь избежать административного наказания за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Следственным отделением ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.