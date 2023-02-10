Житель Приволжского района ударил поленом женщину по голове

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В отдел полиции поступило телефонное сообщение от местной жительницы 1967 года, которая рассказала, что сожитель причинил ей побои. Для выяснения обстоятельств случившегося по адресу, указанному в сообщении, выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские произвели осмотр места происшествия, подробно опросили заявительницу, изъяли предполагаемое орудие преступления - полено и восстановили последовательность событий. Как выяснилось, между потерпевшей и ее сожителем в ходе распития алкогольных напитков возник словесный конфликт на почве давних обид. В какой - то момент мужчина схватил лежавшее на полу полено и несколько раз ударил им «подругу жизни» по голове, от чего женщина испытала сильную боль. Согласно заключению медицинской экспертизы здоровью потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.

По информации полицейских подозреваемый 53-летний местный житель нигде не работает, ранее не судим.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет лишения свободы.

Чаще всего потерпевшими становятся женщины, которые, не желая выносить «сор из избы», не обращаются сразу в органы внутренних дел. Это приводит к безнаказанности и распущенности «кухонных бойцов», а также к рукоприкладству. Такое поведение может привести и к более тяжким последствиям с реальной угрозой для жизни и здоровья окружающих.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.