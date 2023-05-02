Житель Приволжского района ударил ножом приятеля во время застолья

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что его родственнику 1958 года рождения нанесено ножевое ранение.

Полицейские помогли госпитализировать пострадавшего, затем произвели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли предполагаемое орудие преступления – нож, одежду потерпевшего и иные предметы и следы, имеющие отношение к происшествию. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска установили место жительства подозреваемого, задержали его и доставили в территориальный отдел полиции.

В ходе опроса злоумышленник признал вину и рассказал, что в ночное время, в его доме, во время совместного распития алкогольных напитков, между ним и приятелем произошел конфликт. После разговора на повышенных тонах, на почве возникших личных неприязненных отношений, он ножом ударил в область живота своего знакомого.

По данным полицейских, подозреваемый - безработный местный житель 1961 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по признакам.