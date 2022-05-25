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Житель Приволжского района, недовольный сделанным ремонтом квартиры, дважды выстрелил в строителя

25 мая 2022 09:50
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Житель Приволжского района, недовольный сделанным ремонтом квартиры, дважды выстрелил в строителя

В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации 51-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями.

Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также на место совершения происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев и восстановили последовательность событий: мужчина, занимающийся ремонтом помещений, в дневное время проезжал на автомобиле по одной из улиц сельского поселения, когда его остановил один из бывших клиентов. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 25-летний местный житель сходил домой за травматическим оружием и дважды выстрелил в грудь оппоненту.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали безработного злоумышленника в квартире по месту его проживания. В ходе опроса мужчина дал признательные показания и пояснил, что телесные повреждения причинил пострадавшему из-за возникших неприязненных отношений. По информации полицейских, ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело.

Согласно заключению эксперта установлено, что потерпевшему причинены травмы, относящиеся к легкому вреду здоровью.

Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет, изъят у подозреваемого и направлен в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области для проведения баллистической экспертизы, по результатам которой установлено, что представленный на исследование предмет является огнестрельным оружием ограниченного поражения – пистолетом модели «ИЖ-79-9Т» и пригоден к стрельбе патронами травматического действия калибра 9 мм.

 

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