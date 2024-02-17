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Житель Приволжского района хранил в мансарде коноплю

17 февраля 2024 13:21
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Житель Приволжского района хранил в мансарде коноплю

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила информация о том, что ранее судимый по ч.1 ст. 228 УК РФ 48-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. На мансарде двухэтажного дома сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли жестяные банки с измельченным веществом, предположительно, растительного происхождения и высушенные части растений серо-зеленого цвета, внешне похожие на коноплю.

Экспертами установлено, что измельченное вещество является наркотическим средством – марихуана. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила 89 граммов, что является значительным размером. Части растений серо-зеленого цвета являются частями наркотикосодержащего растения конопли. Масса наркотического средства в высушенном состоянии составила 63 грамма, что также является значительным размером.

Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что посадил и стал выращивать растения для личного употребления, без цели сбыта. Теперь его ждет суд.

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