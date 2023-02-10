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Житель Пестравского района взломал у родственника сейф и украл ружье

10 февраля 2023 10:59
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Житель Пестравского района взломал у родственника сейф и украл ружье

В октябре 2022 года оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Пестравскому району в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что к хищению из частного дома оружия, которым житель села Падовка владел на законных основаниях, причастен его родственник. Мужчина 1976 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков проник в дом через незапертую дверь, взломал дверцу металлического шкафа и похитил гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-81. После чего оружие продал знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, не сообщая о противоправном деянии.

Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч.7 ст. 222 (незаконный сбыт гражданского огнестрельного, гладкоствольного длинноствольного оружия). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судья Красноармейского районного суда Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Преступнику назначено наказание в виде в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Похищенное оружие изъято и будет передано законному владельцу.

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