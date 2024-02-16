Житель Отрадного убедил знакомую попробовать наркотики

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В Отрадном в позднее время суток в лесополосе были задержаны несколько человек, которые, предположительно, находились в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники полиции доставили двоих мужчин и женщину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От прохождения медицинского освидетельствования задержанные отказались, полицейскими в отношении граждан были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства).

Во время оформления административного протокола один из мужчин 1991 года рождения начал заметно нервничать, в связи с чем полицейские приняли решение его досмотреть. Мужчина сообщил, что в левом внутреннем кармане куртки спрятан пакетик с наркотическим веществом. Пакет был изъят сотрудниками полиции в присутствии понятых и направлен на экспертизу. Проведенное исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области показало, что вещество является наркотическим средством N – метилэфедрон. В отношении злоумышленника был составлен административный протокол, предусмотренный ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Также мужчина пояснил, что наркотик в день задержания ему передал знакомый.

Сотрудники органов внутренних дел опросили задержанную сожительницу злоумышленника 1989 года рождения, которая рассказала, что, путём уговоров и морального воздействия мужчина склонял ее к употреблению наркотиков, рассказывая об эффекте после их приёма.

Отделением дознания территориального ОВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.