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Житель Отрадного приютил знакомого и лишился денег

25 января 2024 10:44
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Житель Отрадного приютил знакомого и лишился денег

В дежурную часть ОМВД России по г. Отрадному обратился местный житель 1968 года рождения, который сообщил о хищении денежных средств в размере 24,7 тысяч рублей с его банковской карты.

Полицейским заявитель пояснил, что определенного числа каждого месяца ему на банковскую карту приходит пенсия. В январе месяце текущего года, находясь в кредитном учреждении, он обнаружил, что перевод отсутствует. Мужчина уверял сотрудников полиции, что банковскую карту никому не передавал и не сообщал ее пин-код. Также заявитель сообщил сотрудникам полиции, что в его квартире проживает знакомый 1987 года рождения, которого он приютил после выписки из больницы, где они находились на стационарном лечении и познакомились. Потерпевший подозревал в краже денежных средств знакомого, но житель Богатовского района уверил его, что противоправных действий не совершал, после чего мужчина обратился в полицию за помощью.

Сотрудники полиции предположили, что не судимый гость потерпевшего все же причастен к хищению денежных средств.

В ходе опроса предполагаемый злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что во время распития спиртных напитков потерпевший дал ему банковскую карту и сообщил пин-код, чтоб он мог купить алкоголь и продукты. Воспользовавшись гостеприимностью нового знакомого, он похитил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пообещал возместить потерпевшему причиненный ущерб в полном объеме.

 

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