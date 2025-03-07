Житель Октябрьска набрал продуктов на 6 тысяч и расплатился чужой картой

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Прокуратурой г. Октябрьска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Судом установлено, что в октябре 2024 года мужчина на улице города нашел банковскую карту, после чего оплатил ею продукты питания и алкоголь на общую сумму 6 тысяч рублей. После того, как денежные средства на карте закончились, он выкинул ее в мусорный контейнер.

Суд с учетом позиции прокурора признал подсудимого виновным и учитывая наличие смягчающих обстоятельств, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен потерпевшей в полном объеме.

Приговор вступил в законную силу.