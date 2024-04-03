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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Житель Новокуйбышевска убил 73-летнего отца

3 апреля 2024 13:34
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Житель Новокуйбышевска убил 73-летнего отца

В Самарской области задержан 53-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 29 марта 2024 годаподозреваемый в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанес своему 73-летнему отцу несколько ударов колюще-режущем предметом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия,  направленные на  установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Теги: Убийство

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