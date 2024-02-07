Житель Новокуйбышевска решил обокрасть магазин, но заснул на месте преступления

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Осенью прошлого года в дежурную часть отдела МВД России по г. Новокуйбышевску поступило сообщение от работницы сетевого магазина. Заявительница рассказала, что, придя утром на работу, обнаружила на полу в комнате отдыха неизвестного спящего мужчину.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что мужчина находится в сильном алкогольном опьянении, рядом с ним обнаружили две пустые бутылки из-под вина.

Придя в себя, подозреваемый рассказал полицейским, что с вечера до утра выпивал у себя дома. После того, как все было выпито, пошел за «добавкой», но в шесть утра магазин еще был закрыт. Тогда он локтем разбил окно, проник в помещение, взял со стеллажа две бутылки вина и на закуску сырники. После выпивки уйти домой он был не в состоянии и поэтому остался спать в подсобном помещении.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении ранее не судимого местного жителя 1977 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенное с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

В настоящее время расследование уголовного дела окончено и с обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу. Ущерб, причиненный торговой точке, в размере 782 рубля мужчине не выплатил.