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Житель Нефтегорска доверил событульнику пин-код, а тот украл карту и похитил деньги

13 апреля 2022 09:54
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Житель Нефтегорска доверил событульнику пин-код, а тот украл карту и похитил деньги

В дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» обратился местный житель с заявлением о краже денег с банковской карты. Он сообщил, что накануне вечером познакомился в магазине  с мужчиной, с которым они распивали спиртные напитки. На следующий день заявитель обнаружил, что с его лицевого счета списано 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший поздно ночью пытался снять деньги в банкомате, но из-за сильного алкогольного опьянения самостоятельно справиться не смог и попросил это сделать нового знакомого, назвав ему пин-код. Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения из помещения, в котором находился банкомат. При просмотре видео сотрудники полиции узнали в подозреваемом ранее судимого мужчину 1998 года рождения.

Полицейские установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. У подозреваемого изъяли банковскую карту, принадлежащую потерпевшему.

На допросе задержанный вину свою признал и рассказал полицейским, что во время покупок в магазине разговорился с мужчиной, который предложил распить алкоголь.  Мужчины отправились к банкомату, чтобы снять деньги. Потерпевший достал банковскую карту, которая хранилась у него в чехле телефона, вставил ее в аппарат, но не смог набрать нужную комбинацию цифр кода. Тогда он попросил помощи у своего нового знакомого и назвал ему необходимые числа, чтобы снять 2 тысячи рублей. Когда деньги были сняты, подозреваемый вернул карту мужчине, тот снова убрал ее в чехол телефона. Под предлогом совершения звонка подозреваемый попросил у мужчины телефон, незаметно достал банковскую карту, заказал такси и уехал, оставив своего «приятеля» одного. В другом банке злоумышленник снял с чужого счета 20 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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