Житель Кошкинского района избил соседа

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В июле 2023 года в дежурную часть Отдела МВД России по Кошкинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1961 года рождения с множественными телесными повреждениями.

Сотрудники органов внутренних дел опросили пострадавшего в больнице.

В ходе опроса потерпевший пояснил, что на почве возникших неприязненных отношений с соседом, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ему телесные повреждения кулаком.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого по месту проживания. Им оказался местный житель 1965 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

В ходе опроса задержанный полностью признал свою вину и пояснил, что, в ходе разговора с соседом произошел конфликт, во время которого он разозлился и нанес ему удары кулаком в область головы и лица.

Отделом дознания О МВД России по Кошкинскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

В настоящее время, суд рассмотрел уголовное дело по существу и признал обвиняемого виновным. Приговор вступил в законную силу.