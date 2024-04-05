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Житель Исаклинского района в очередной раз избил сожительницу

5 апреля 2024 10:55
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Житель Исаклинского района в очередной раз избил сожительницу

В феврале текущего года в дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении женщины 1982 года рождения с травмами, полученными в результате бытового конфликта.

Оперуполномоченный уголовного розыска опросил пострадавшую, принял заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности сожителя, который причинил ей физическую боль в виде ушиба мягких тканей лица.

Как установили сотрудники полиции, в течение года конфликты в семье сельских жителей несколько раз приводили к телесным повреждениям, и у мужчины, и у женщины. Так, в мае прошлого года женщина была привлечена к уголовной ответственности за нанесение ножевого ранения сожителю, а он, в свою очередь к административной - за причинение ей побоев. Участковые уполномоченные полиции регулярно посещают семью, принимают профилактические меры, в рамках законодательства.

В ходе проверки по заявлению, сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя Исаклинского района по месту проживания и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющему судимость). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Полицейские призывают: не относитесь к угрозам жизни и здоровья легкомысленно – оцените характер, мотивы и срочно примите меры для обеспечения своей безопасности. В первую очередь сделайте всё, чтобы оказаться в безопасном месте. Сразу обратитесь в полицию за помощью. Если у вас имеются доказательства факта угроз, приложите их к своему заявлению.

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