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Житель Исаклинского района сушил на террасе коноплю

1 августа 2021 12:42
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Житель Исаклинского района сушил на террасе коноплю

Полицейские Исаклинского района узнали, что местный житель 1996 года рождения может быть причастен к незаконному потреблению и хранению наркотических веществ.

В ходе проверки полученной информации полицейские обнаружили и изъяли на террасе дома, где проживает мужчина, части высушенных растений зеленого цвета с характерным запахом конопли. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области.

Результаты экспертизы показали, что изъятым веществом является наркотическое средство марихуана общей массой более 200 грамм.

Мужчина объяснил полицейским, что он собрал растение конопля для личного потребления, без цели сбыта и хранил его у себя дома. Данная информация проверяется сотрудниками полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Теги: конопля наркосодержащие растения Стоп Наркотик

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