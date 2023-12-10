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Житель Исаклинского района незаконно продавал алкоголь знакомым

10 декабря 2023 12:29
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Житель Исаклинского района незаконно продавал алкоголь знакомым

В Исаклинском районе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Дознанием установлено, что в декабре 2022 года 56-летний ранее не судимый житель райцентра был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей за осуществление незаконной розничной продажи алкогольной продукции.

Из собранных материалов следует, что после вышеуказанных событий незаконной деятельностью он заниматься не прекратил и в мае этого года, находясь у себя в квартире, вновь осуществил продажу алкоголя.

В ходе допроса подозреваемый не стал отрицать своей вины и признался, что он закупил партию алкогольной продукции в областном центре и после наценки продавал знакомым, не имея при этом разрешительных документов на продажу данного вида товаров. О том, что это противозаконно, как пояснил подозреваемый, ему было известно.

По результатам расследования уголовного дела группой дознания 56-летнему жителю с. Исаклы было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции».В настоящее время уголовное дело передано в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу.

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