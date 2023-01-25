Житель Хворостянского района вырастил и хранил в сарае коноплю

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Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Хворостянскому району поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проверке сведения подтвердились.

В ходе осмотра хозяйственной постройки, расположенной на территории двора 54-летнего мужчины, полицейские обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения. Изъятое направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Исследование показало, что вещество является наркотическим средством конопля, общей массой более 17 граммов в высушенном состоянии.

В ходе опроса злоумышленник пояснил, что во дворе своего дома вырастил несколько кустов конопли, после чего оборвал их части и высушил. Задержанный пояснил, что хранил наркотик без цели сбыта, для личного потребления.

Отделением дознания ОМВД России по Хворостянскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а так же незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.