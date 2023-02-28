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Житель города Сызрань перевел мошенникам 833 000 рублей

28 февраля 2023 10:44
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Житель города Сызрань перевел мошенникам 833 000 рублей

 

56-летнему машинисту катка одной из дорожно-строительных компаний в Сызрани позвонил неизвестный, представившись сотрудником финансовой организации, сообщил, что в данный момент на его имя неизвестным оформляются кредиты. Вежливый голос убедил мужчину, что для сбережения накоплений в данной ситуации необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестного, мужчина перевел на указанные звонившим расчетные счета 883 000 рублей. Осознав, что его обманули, мужчина незамедлительно обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета», а также оформлять денежные средства в кредит.

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

 

Теги: Мошенники

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