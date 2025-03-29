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Житель Челно-Вершинского района угрожал убийством знакомой

29 марта 2025 12:06
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Житель Челно-Вершинского района угрожал убийством знакомой

В феврале текущего года оперуполномоченные Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району узнали о конфликте местных жителей, который едва не привел к трагедии.

С целью проверки полученной информации полицейские установили и опросили возможных очевидцев, с разрешения хозяйки дома осмотрели предполагаемое место происшествия и приняли у нее заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности ее знакомого -  ранее не судимого 52-летнего местного жителя. Со слов женщины 1986 года рождения, во время застолья у нее с сожителем подруги произошел словесный конфликт, во время которого мужчина ее душил и угрожал убийством. Слова мужчины сельская жительница восприняла реально, испугалась за свою жизнь и здоровье. Присутствующая подруга смогла уговорить своего мужчину оставить жертву и уйти домой.

Оперуполномоченные, располагая сведениями о личности и месте жительства злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. Местный житель признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Группой дознания ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками полиции со всеми участниками происшествия проведена профилактическая беседа, направленная на предотвращение подобных инцидентов в будущем.

Полицейские детально разъяснили законодательные нормы, ответственность за нарушение общественного порядка и последствия противоправных действий. Особое внимание уделили важности соблюдения законов и социальной ответственности каждого гражданина.

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