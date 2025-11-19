Я нашел ошибку
Более 100 предприятий Самарской области получили статус малой технологической компании
Вячеслав Федорищев: готовы поддержать предприятия при введении изменений налогообложения
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником педагогов вузов Самарской области
В областной детской больнице завершается строительство операционного блока
Губернатор Самарской области поручил ускорить уход от СВГК к «Газпрому»
Библиотекарь Самарской областной детской библиотеки Мария Батаева стала библиотекарем года
В Самарской области врачи снова начали фиксировать рост заболеваемости коронавирусом
Студенты Самарского политеха предложили оригинальный способ для лечения аллергии
Житель Чапаевска украл в Безенчукском районе кофе и дезодоранты

19 ноября 2025 10:57
149
Житель Чапаевска украл в Безенчукском районе кофе и дезодоранты

В октябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов, который пояснил, что в ходе инвентаризации им выявлен факт хищения товара: 9 банок растворимого кофе и 6 дезодорантов. Заявитель предоставил документы, согласно которым материальный ущерб для организации составил более пяти тысяч рублей.

Сотрудники отдела внутренних дел выехали по указанному адресу, где провели комплекс мероприятий: осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении.

Во время изучения полученных сведений сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастен мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за кражи из этого магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД России по Безенчукскому району выехали в город Чапаевск, по месту жительства предполагаемого злоумышленника, и задержали безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, мужчину 1985 года рождения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что спрятал кофе и дезодоранты в рюкзак, вышел из магазина, не оплатив товар, и реализовал похищенное случайным прохожим. После чего потратил вырученные средства на личные нужды.

 

Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
555
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1057
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
537
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
551
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
471
