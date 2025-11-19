Житель Чапаевска украл в Безенчукском районе кофе и дезодоранты

149

В октябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району за помощью обратился представитель одного из сетевых магазинов, который пояснил, что в ходе инвентаризации им выявлен факт хищения товара: 9 банок растворимого кофе и 6 дезодорантов. Заявитель предоставил документы, согласно которым материальный ущерб для организации составил более пяти тысяч рублей.

Сотрудники отдела внутренних дел выехали по указанному адресу, где провели комплекс мероприятий: осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении.

Во время изучения полученных сведений сотрудники уголовного розыска предположили, что к хищению причастен мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за кражи из этого магазина.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД России по Безенчукскому району выехали в город Чапаевск, по месту жительства предполагаемого злоумышленника, и задержали безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, мужчину 1985 года рождения.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ, мужчина признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что спрятал кофе и дезодоранты в рюкзак, вышел из магазина, не оплатив товар, и реализовал похищенное случайным прохожим. После чего потратил вырученные средства на личные нужды.