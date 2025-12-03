Житель Безенчукского района полвека хранил патроны и в итоге выстрелил в приятеля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Это один из масштабных проектов модернизации первичного звена здравоохранения в регионе. Она расположена на 4 этажах и включает детское и взрослое отделения, стоматологические отделения для взрослых и детей, женскую консультацию, лечебно-профилактическое,
Вячеслав Федорищев оценил качество новой поликлиники в Смышляевке
Две работы из Самарской области вошли в список финалистов конкурса «Связующая нить»
Водитель сбил пешехода в Автозаводском районе Тольятти
В Волжском районе водитель рано утром сбил лося
В Самаре в 2026 году масштабно обновят лифты
Результатами участия в нацпроектах поделилась глава Ленинского района Самары Елена Бондаренко
Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке
экономике РФ потребуется свыше 12 млн новых работников до 2032 года
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
144
В июле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району по телефону обратился местный житель 1959 года рождения, который сообщил, что во дворе своего дома ранил из ружья знакомого и уже вызвал к нему врачей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и провели необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательной базы.

Полицейские, со слов заявителя, установили последовательность событий. Пострадавший 66-летний житель Самары неоднократно ранее заезжал к нему в гости по пути к месту постоянного отдыха. Встречи сопровождались распитием спиртного, и иногда приятель оставался ночевать.

В день происшествия хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил не предоставлять гостю ночлег и потребовал покинуть территорию его участка. Когда товарищ отказался уходить, хозяин зашёл в дом, достал из сейфа хранящееся на законных основаниях ружьё, зарядил его и с крыльца произвёл выстрел в сторону гостя.

Испугавшись последствий, он оказал пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвал медиков и полицию.

Во время осмотра сейфа сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли свыше двухсот спортивно‑охотничьих патронов калибра 5,6 мм, которые, как установила экспертиза, пригодны к выстрелу.

Мужчина признался, что незаконно приобрел боеприпасы около полувека назад, положил в сейф и никогда не использовал.

Согласно заключению экспертов, здоровью потерпевшего противоправными действиями злоумышленника причинен тяжкий вред.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных п.з ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов) в отношении местного жителя уголовные дела расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.

 

