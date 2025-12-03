Житель Безенчукского района полвека хранил патроны и в итоге выстрелил в приятеля

В июле текущего года в дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району по телефону обратился местный житель 1959 года рождения, который сообщил, что во дворе своего дома ранил из ружья знакомого и уже вызвал к нему врачей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и провели необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и сбора доказательной базы.

Полицейские, со слов заявителя, установили последовательность событий. Пострадавший 66-летний житель Самары неоднократно ранее заезжал к нему в гости по пути к месту постоянного отдыха. Встречи сопровождались распитием спиртного, и иногда приятель оставался ночевать.

В день происшествия хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил не предоставлять гостю ночлег и потребовал покинуть территорию его участка. Когда товарищ отказался уходить, хозяин зашёл в дом, достал из сейфа хранящееся на законных основаниях ружьё, зарядил его и с крыльца произвёл выстрел в сторону гостя.

Испугавшись последствий, он оказал пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвал медиков и полицию.

Во время осмотра сейфа сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили и изъяли свыше двухсот спортивно‑охотничьих патронов калибра 5,6 мм, которые, как установила экспертиза, пригодны к выстрелу.

Мужчина признался, что незаконно приобрел боеприпасы около полувека назад, положил в сейф и никогда не использовал.

Согласно заключению экспертов, здоровью потерпевшего противоправными действиями злоумышленника причинен тяжкий вред.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Безенчукскому району возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных п.з ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов) в отношении местного жителя уголовные дела расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу.