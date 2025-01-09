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Жигулевец украл с дачи цепную бензиновую пилу и водяной насос

9 января 2025 13:16
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Жигулевец украл с дачи цепную бензиновую пилу и водяной насос

В ноябре прошлого года в дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску с заявлением о краже обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него из дачного дома, были похищены цепная бензиновая пила, водяной насос, электрический кабель и другое имущество. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму более 8 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели участок, установили и опросили возможных очевидцев произошедшего. Полицейские выяснили, что неизвестный проник в помещение через входную дверь путем отжатия дверного замка.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники отработали возможные места сбыта похищенного. В одном из комиссионных магазинов полицейские изъяли залоговую документацию и имущество, схожее по приметам с похищенным.

Изучив документацию, сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 31-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что воспользовался отсутствием хозяев дачного участка, перелез через забор и, подойдя к дому, проник в помещение через оконный проем веранды, где при помощи найденного металлического обрезка отжал замок входной двери. Часть похищенного имущества сдал в ломбард, а вырученные деньги от продажи потратил на личные нужды. По данным сотрудников полиции мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Часть украденных вещей изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящий момент уголовное дело, направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия фигурант возместил ущерб в полном объеме.

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