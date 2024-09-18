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Желание сберечь деньги обернулось для сызранца потерей 2 млн рублей

18 сентября 2024 13:11
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Желание сберечь деньги обернулось для сызранца потерей 2 млн рублей

В полицию обратился житель Сызрани1965г.р. - учредитель одного из обществ с ограниченной ответственностью.  Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о том, что неизвестные пытаются похитить деньги с его кредитной карты. Для предотвращения хищения средств мошенник принялся убеждать мужчину снять деньги с банковской карты и перевести на «специальные счета». Сначала потерпевший засомневался в целесообразности операции, но лжесотрудник сказал, что сейчас ему перезвонит работник банка и подтвердит его слова.

Через некоторое время действительно позвонила женщина, которая представилась сотрудником безопасности банка и сообщила - для сохранности его денег необходимо обналичить все денежные средства и перевести деньги на указанные счета. Потерпевший выполнила все указания. И перевел мошенникам 1 900 000р. После этого неизвестные перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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