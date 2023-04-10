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Застолье приятелей в Новокуйбышевске закончилось разбойным нападением

10 апреля 2023 11:19
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Застолье приятелей в Новокуйбышевске закончилось разбойным нападением

Осенью прошлого года в городской отдел полиции за помощью обратился местный житель 1978 года рождения. Мужчина пояснил, что знакомый открыто похитил у него сотовый телефон. Сумму причиненного ущерба заявитель оценил в 15 000 рублей.

В ходе опроса пострадавший пояснил, что накануне был в гостях у приятеля, они распивали спиртные напитки. Хозяин жилища, увидев у пришедшего сотовый телефон, потребовал отдать его и назвать пароль разблокировки экрана. При этом нанес ему несколько ударов по груди и по голове. Опасаясь за свое здоровье, пострадавший отдал телефон, ушел из квартиры и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее судимый за грабеж и кражу местный житель 1997 года рождения в содеянном признался и пояснил, что телефон сдал в ломбард за 1000 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды. На момент проверки пункта приема похищенное имущество уже было реализовано сотрудником комиссионного магазина.

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. По ходатайству органа следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия подозреваемый полностью возместил ущерб пострадавшему.

В настоящее время расследование уголовного дела окончено и с обвинительным заключением направлено в Новокуйбышевский городской суд для рассмотрения по существу.

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