За сутки три пенсионерки Самары и Новокуйбышевска отдали свои сбережения мошенникам

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Злоумышленники по-прежнему используют старую схему «Ваш родственник попал в ДТП».

Так, за минувшие сутки три жительницы преклонного возраста города Самары и Новокуйбышевска отдали свои сбережения в размере более 600 000 рублей.

Во всех случаях звонили и представлялись дочерью/племянницей/внучкой, сообщали, что родственник попал в ДТП и за невозбуждение уголовного дела необходимо передать определенную сумму.

Сотрудники полиции напоминают, что, услышав подобное обращение, от якобы родственника, незамедлительно прекращайте разговор и свяжитесь с родственником, от лица которого был совершен звонок. Не поддавайтесь на уловки злоумышленников! Запомните сами и расскажите близким.