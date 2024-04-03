За неправомерное увеличение размера соц.выплат чиновница в Похвистнево получила 80 тысяч рублей

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Похвистневский» задержали главного специалиста одного из государственных учреждений.

Оперуполномоченные в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили, что женщина 1972 года рождения получила денежное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей от четырех местных жителей за неправомерное увеличение размера социальных выплат.

В настоящее время по материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Сотрудники полиции информируют, что на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области действует специальный раздел «Нет коррупции!», на котором много полезной информации для граждан, в том числе, контактные сведения для сообщений о фактах коррупции.