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За кражу электросамоката самарец отправится в места лишения свободы

22 ноября 2023 13:46
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За кражу электросамоката самарец отправится в места лишения свободы

Прокуратурой Промышленного района города Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, ранее неоднократно судимого за совершение преступлений против собственности.

Он обвинялся по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).В ходе судебного следствия установлено, что мужчина утром 18 августа 2023 года, находясь в магазине «Магнит», расположенном по улице Г.Димитрова, тайно похитил электросамокат, принадлежащий одному из покупателей, тем самым причинил ему ущерб в размере 12.000 рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений по предыдущему приговору в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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