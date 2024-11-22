ВТБ назвал три главные схемы мошенничества в «черную пятницу»

В преддверии распродаж активность мошенников выросла на 30%. Чаще всего они используют схемы с поддельными сайтами, фальшивой рекламой и подложными ссылками, а также объявлениями о лжескидках в мессенджерах, отметили в ВТБ.
Мошенники, пытающиеся обмануть россиян на фоне сезона распродаж, в том числе в «черную пятницу», чаще всего прибегают к схемам с использованием социальных сетей и мессенджеров. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в РБК.
По информации банка, чаще всего мошенники:
По оценке ВТБ, в преддверии сезона распродаж и «черной пятницы», которую часть магазинов еще проведут в конце ноября, активность мошенников выросла на 30%. В ноябре доля случаев мошенничества с использованием трех перечисленных сценариев может достигать трети от общего числа, предупредили в банке.
Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на участников рынка, что около половины скидок к 11.11, когда традиционно проводятся акции к «черной пятнице», — фейковые. По данным издания, продавцы накануне распродажи специально завышали цены, а потом скидывали до медианного уровня в ходе акции.