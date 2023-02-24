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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, стрелявшего в сотрудника ОМОНа

24 февраля 2023 19:56
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Инцидент произошел утром 24 февраля около входа в метро на станцию «Гостиный двор» в Петербурге.

Мужчину, стрелявшего в сотрудника ОМОНа в Санкт-Петербурге, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе городского главного следственного управления Следственного комитета (СК) России, пишут "Известия".

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Как уточнила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, сотрудник ОМОН «Бастион» Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заметил подозрительного человека и попытался его задержать, после чего злоумышленник выстрелил.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев намерен ходатайствовать о награждении пострадавшего сотрудника ОМОНа госнаградой.

Инцидент произошел утром 24 февраля около входа в метро на станцию «Гостиный двор» в Петербурге.

 

Фото:  ru.freepik.com

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