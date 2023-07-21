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Воры в Самаре украли из квартиры золотые ювелирные украшения, крупные суммы денег, в том числе в иностранной валюте

21 июля 2023 13:50
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Воры в Самаре украли из квартиры золотые ювелирные украшения, крупные суммы денег, в том числе в иностранной валюте

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Владикавказа 1972 года рождения.

По данным следствия, обвиняемый в начале января текущего года, действуя в составе группы, совершил квартирную кражу. Злоумышленники тайно проникли в квартиру, расположенную в доме на ул. Самарской, откуда похитили золотые ювелирные украшения и бижутерию, крупные суммы денег, в том числе в иностранной валюте.

При проведении осмотра квартиры потерпевшей следователем совместно с экспертом обнаружены и изъяты следы, имеющих криминалистический интерес. В ходе расследования по ним проведены биологические, трасологические, дактилоскопические судебные экспертизы, результаты которых были положены следователем в формирование доказательственной базы вины фигуранта.

В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что злоумышленники заранее присмотрели жилую квартиру в элитном жилом комплексе, изучили расположение камер системы видеонаблюдения, пунктов охраны и контроля доступа, а также путей входа и выхода. Определив визуально квартиру, где могут проживать наиболее обеспеченные граждане, они установили так называемые «маячки», которые фиксировали появление хозяев. 3 января злоумышленники с помощью ранее изготовленного ключа от домофона зашли на территорию жилого комплекса, не вызвав подозрений со стороны охраны. Затем, открыв замок входной двери квартиры, проникли в нее и похитили имущество на общую сумму свыше 1 400 000 рублей.            

Незаконную деятельность участников группы выявили и пресекли сотрудники УУР ГУ МВД России по Самарской области и ОУР Управления МВД России по г. Самаре. Находясь в служебной командировке в Ленинградской области, оперативники совместно с коллегами из Санкт-Петербурга задержали одного из подозреваемых - жителя Владикавказа на перроне железнодорожного вокзала. У задержанного изъяли часть похищенных золотых изделий.

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