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Вора из Клявлинского района нашли четыре года спустя

11 февраля 2024 13:02
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Вора из Клявлинского района нашли четыре года спустя

Летом 2020 года в дежурную часть пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» обратился 36-летний житель одного из сел и сообщил о том, что в его отсутствие неизвестные лица проникли в помещение бани, расположенной на участке, откуда похитили электроинструменты на общую сумму более 4000 рублей.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Клявлинский» было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

В январе текущего года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и отработке подучетного контингента сотрудники уголовного розыска установили личность мужчины, который мог быть причастен к краже, совершенной 4 года назад. Им оказался 48-летний местный житель неоднократно судимый за нанесение побоев, хранение наркотических средств и кражу чужого имущества. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался полицейским о совершенном им преступлении. В ходе опроса он пояснил, что продал похищенное имущество неизвестным лицам, а на полученные деньги приобрел спиртное.

В настоящий момент расследование уголовного дело завершено и вместе с обвинительным заключением оно направлено в Клявлинский районный суд для рассмотрения по существу.

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