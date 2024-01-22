Вор в Тольятти, совершая кражу, надел маску, но забыл про перчатки

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Эксперты по следам пальцев рук, изъятым на месте происшествия, установили личность злоумышленника.

В начале января текущего года в отдел полиции по Автозаводскому району города Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что ночью неизвестный повредил входную дверь и похитил с прилавка алкогольную продукцию. Согласно представленным документам, причиненный собственнику ущерб составил свыше 3 000 рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию, изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен факт кражи.

При осмотре места происшествия с поверхностей, которых касался злоумышленник, сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые направили на исследование в экспертно-криминалистический отдел Управления. Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат ранее судимому за имущественное преступление жителю г. Тольятти 2001 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о возможных местах нахождения предполагаемого злоумышленника, задержали его возле одного из многоквартирных домов на улице Свердлова и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса мужчина вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что бутылки с алкогольными напитками продал прохожему на улице, а денежные средства потратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района Управления МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.