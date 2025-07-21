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Вор просто зашел в квартиру пожилого сызранца и вынес телевизор

21 июля 2025 13:35
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Вор зашел в квартиру пожилого сызранца и вынес телевизор

В дежурную часть отдела полиции МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратился 77-летний житель Сызрани, который сообщил, что из частного дома на ул. Болотной пропал его телевизор, стоимостью 12 000 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, опросили заявителя и изъяли документы. Располагая техническими данными и описанием, составили и распространили среди личного состава ориентировку на розыск похищенного имущества. В ходе осмотра полицейские не обнаружили следов взлома и предположили, что злоумышленник проник в помещение через неплотно закрытую дверь.

В этот же день, находясь на маршруте патрулирования, сержанты полиции заметили мужчину, который нес в руках телевизор, схожий по описанию с разыскиваемым. При виде полицейских прохожий заметно занервничал, а когда они заговорили с ним, мужчина начал давать противоречивые ответы. Местного жителя и его поклажу патрульные доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.     

При опросе ранее судимый за имущественные преступления 40-летний задержанный признался в совершении противоправного деяния.

В настоящее время Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Расследование продолжается. Похищенное имущество изъято полицейскими и будет возвращено законному владельцу.

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