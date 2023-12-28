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Ветврач из клиники в центре Самары сообщила, что на нее с ножом набросились пациенты

28 декабря 2023 21:52
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Ветврач из клиники в центре Самары сообщила, что на нее с ножом набросились пациенты

Врач из клиники в центре Самары сообщила, что на нее набросились пациенты. Изначально они принесли в клинику кота на лечение. У кота была разбита мордочка. Хозяйка сообщила, будто муж бил животное об кафель. Кота прооперировали и оставили на лечение. Но когда врач сообщила хозяевам котика, что ему нужно побыть в клинике, ей ответили странно.

"Мне начали угрожать по телефону и требовать, чтобы я вернула животное здесь и сейчас. Но это невозможно! Он может погибнуть от удушья, он плохо дышит, ему нужны лекарства. Четыре дня спустя "хозяева" пришли в клинику, снова начали угрожать, вырвали клок волос, несколько раз ударили. Владелицу кота оттащили от меня другие пациенты, которые были в клинике. Но когда они ушли, женщина достала из сумки нож", - рассказала врач.

По словам представительницы клиники, посетительница пыталась ударить ножом в живот. Но у ветеринара были навыки самообороны, поэтому порезана была лишь рука.

"Потом мне начал угрожать ее муж: "если жена не убила, то я добью", - говорит пострадавшая.

Ветеринар обратилась в полицию.

"Отделом по Октябрьскому району УМВД Самары по этому факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и очевидцы произошедшего", - рассказали Волга Ньюс в ГУ МВД по Самарской области.

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