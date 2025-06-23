В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения

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Сотрудники уголовного розыска в течение дня задержали уроженца Астрахани и изъяли у него похищенное имущество.

Днём 15 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску с небольшими временными промежутками поступили похожие сообщения от трёх жительниц микрорайона В-1: несколько минут назад неизвестный сорвал с них золотые украшения и убежал.

Сотрудники органов внутренних дел опросили женщин, осмотрели места происшествий, изъяли видео с камер видеонаблюдения, установили возможных очевидцев. В ходе одного из осмотров обнаружили и вернули потерпевшей порванную цепочку из жёлтого металла.

В этот же день, изучив полученные данные, полицейские предположили, что к грабежам, возможно, причастен ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления безработный уроженец Астрахани 1992 года рождения, проживающий в Жигулёвске.

Сотрудники уголовного розыска, располагая данными о возможном местонахождении злоумышленника, задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что таким способом решил «заработать» денежные средства, но реализовать свой противоправный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении мужчины за два грабежа и покушение на открытое хищение имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.