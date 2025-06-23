В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения

Я нашел ошибку
Главные новости:
22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
Росреестр СО: тысячи свечей памяти
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.
Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием
В Дзержинске завершился Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу.
Представительница Управления Росгвардии по Самарской области стала призером окружных соревнований
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.
В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
Цель — к 2030 году до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.
В губернии благодаря господдержке появятся новые агроклассы
Среди стобалльников 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. 
В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта.
Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения

23 июня 2025 13:56
105
В Жигулёвске серийный грабитель срывал золотые украшения

Сотрудники уголовного розыска в течение дня задержали уроженца Астрахани и изъяли у него похищенное имущество.

Днём 15 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Жигулёвску с небольшими временными промежутками поступили похожие сообщения от трёх жительниц микрорайона В-1: несколько минут назад неизвестный сорвал с них золотые украшения и убежал.

Сотрудники органов внутренних дел опросили женщин, осмотрели места происшествий, изъяли видео с камер видеонаблюдения, установили возможных очевидцев. В ходе одного из осмотров обнаружили и вернули потерпевшей порванную цепочку из жёлтого металла.

В этот же день, изучив полученные данные, полицейские предположили, что к грабежам, возможно, причастен ранее неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления безработный уроженец Астрахани 1992 года рождения, проживающий в Жигулёвске.

Сотрудники уголовного розыска, располагая данными о возможном местонахождении злоумышленника, задержали мужчину на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что таким способом решил «заработать» денежные средства, но реализовать свой противоправный умысел не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время отделением дознания О МВД России по г. Жигулёвску в отношении мужчины за два грабежа и покушение на открытое хищение имущества возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
217
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
213
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
353
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
594
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
627
Весь список