В Жигулёвске 40-летний ударил 20-летнего знакомого кулаком в лицо

В дежурную часть Отдела МВД России по г.Жигулёвску поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении 20-летнего местного жителя с травмой, полученной в ходе словесного конфликта.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия по месту жительства мужчины. Подробно опросили пострадавшего и очевидцев, произвели осмотр места происшествия, изъяли у заявителя медицинские документы из лечебного учреждения, предметы и следы с различных поверхностей, провели обход соседних зданий, установили и опросили возможных очевидцев.

При опросе потерпевший пояснил полицейским, что при встрече со своим знакомым около дома по улице Кутузова, между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого 40-летний местный житель нанес потерпевшему удар кулаком в лицо.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, полицейские задержали его на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый 40-летний местный житель признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что основная причина его ссоры со знакомым – личная неприязнь на фоне алкогольного опьянения.

Согласно заключению эксперта противоправными действиями злоумышленника потерпевшему причинен вред средней тяжести.

В отношении местного жителя отделением дознания ОМВД России по г.Жигулёвску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 УК РФ.