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В ювелирном магазине в Сызрани мужчина похитил планшет с украшениями

28 февраля 2023 12:54
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В ювелирном магазине в Сызрани мужчина похитил планшет с украшениями

 В Сызрани 26 февраля текущего года примерно в 17.00 час. неустановленное лицо, находясь в ювелирном магазине на улице Советской, разбил стеклянную витрину и похитил планшет с золотыми украшениями. Продавцы попытались догнать злоумышленника, но ему удалось скрыться, и женщины обратились за помощью в полицию.

     Сотрудник дежурной части уточнил приметы злоумышленника и направление, в котором он скрылся, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие автопатрули и сотрудников следственно-оперативной группы. Полицейские установили и опросили возможных очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник. Оперуполномоченные уголовного розыска, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с приметами подозреваемого.

     Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают оперативные мероприятия по установлению личности, местонахождения и розыску злоумышленника.

Приметы подозреваемого мужчины: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, носит усы, щетину.

Был одет: длинный жилет (до середины бедра) темно синего цвета с опушкой на капюшоне и большой приметной надписью белого цвета вдоль замка, брюки темного цвета, ботинки темного цвета.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8464) 33-38-66 или 102.

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