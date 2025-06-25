В Волжском районе мать невольно помогла дочери обокрасть магазин

Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом
Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда
Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда
Twitch собирается уйти из России
Twitch собирается уйти из России
Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года
Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года
Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами
Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами
Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Волжском районе мать невольно помогла дочери обокрасть магазин

25 июня 2025 09:28
96
В Волжском районе мать помогла дочери обокрасть магазин

Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в отношении безработной уроженки Ульяновской области.

В сентябре прошлого года специалист службы безопасности одного из акционерных обществ обратился в полицию за помощью. Мужчина пояснил, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кассовой зоне самообслуживания одного из сетевых магазинов, он обнаружил хищение клиентом магазина товарно-материальных ценностей на сумму свыше 5,5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проверки по заявлению осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию и записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные сведения, сотрудники полиции установили, что девушка, сканируя продукцию, умышленно допустила ошибку, после чего касса запросила помощь кассира, но она не пригласила никого из сотрудников магазина для подтверждения покупки, а продолжала якобы «сканировать» и складывать в пакет различный товар, который не входил уже в товарный чек. Затем позвала старшего кассира и попросила её подтвердить покупку. Работник магазина, не проверяя товар, выполнила просьбу клиента.

В ходе опроса старший кассир пояснила, что покупателем на записи с камер видеонаблюдения является её 22-летняя дочь, которая ранее работала в этом же магазине. О том, что родственница брала два-три товара, а сканировала один, женщина не подозревала, и оснований не доверять дочери у неё не было, поэтому она и подтвердила её покупку.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району ранее несудимой подозреваемой вручена копия обвинительного акта. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу дела. Обвиняемая в совершении противоправного деяния раскаялась и добровольно возместила причинённый материальный ущерб.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
25 июня 2025  09:57
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
118
В Самарской области сбит беспилотник
24 июня 2025  23:07
В Самарской области сбит беспилотник
452
Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
24 июня 2025  19:21
Губернатор Вячеслав Федорищев: Комитет Совета Федерации по бюджету провел выездное заседание в Самаре
398
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
254
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
266
Весь список