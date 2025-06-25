В Волжском районе мать невольно помогла дочери обокрасть магазин

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Завершено предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в отношении безработной уроженки Ульяновской области.

В сентябре прошлого года специалист службы безопасности одного из акционерных обществ обратился в полицию за помощью. Мужчина пояснил, что, просматривая записи с камер видеонаблюдения, расположенных в кассовой зоне самообслуживания одного из сетевых магазинов, он обнаружил хищение клиентом магазина товарно-материальных ценностей на сумму свыше 5,5 тысяч рублей.

Полицейские в ходе проверки по заявлению осмотрели помещение торговой точки, опросили работников, изъяли документацию и записи с камер видеонаблюдения. Изучив полученные сведения, сотрудники полиции установили, что девушка, сканируя продукцию, умышленно допустила ошибку, после чего касса запросила помощь кассира, но она не пригласила никого из сотрудников магазина для подтверждения покупки, а продолжала якобы «сканировать» и складывать в пакет различный товар, который не входил уже в товарный чек. Затем позвала старшего кассира и попросила её подтвердить покупку. Работник магазина, не проверяя товар, выполнила просьбу клиента.

В ходе опроса старший кассир пояснила, что покупателем на записи с камер видеонаблюдения является её 22-летняя дочь, которая ранее работала в этом же магазине. О том, что родственница брала два-три товара, а сканировала один, женщина не подозревала, и оснований не доверять дочери у неё не было, поэтому она и подтвердила её покупку.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району ранее несудимой подозреваемой вручена копия обвинительного акта. Уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу дела. Обвиняемая в совершении противоправного деяния раскаялась и добровольно возместила причинённый материальный ущерб.