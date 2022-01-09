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В Тольятти задержан водитель с амфетамином

9 января 2022 10:53
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в Тольятти задержан водитель с амфетамином

Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «Фольцваген». Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на то, что водитель заметно нервничает и ведет себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него  документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1991 года рождения и его автомобиль. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, в салоне автомашины, под ковриком полицейские обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом.

 Исследование показало, что вещество содержит в своем составе  психотропное вещество "амфетамин" массой 0,550 грамм, что соответствует значительному размеру. По данным сотрудников полиции подозреваемый - житель Оренбургской области ранее уже был судим, работает монтажником. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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