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В Тольятти задержали "цветочного мошенника"

21 марта 2022 11:30
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В Тольятти задержали цветочного мошенника

В полицию Тольятти обратился индивидуальный предприниматель и сообщил, что один из его сотрудников, работающий в отделе продаж цветочной продукции, присвоил себе денежные средства компании.

В ходе проверки финансовых документов сотрудники полиции установили, что 34-летний, ранее не судимый житель Ставропольского района заключал с клиентами договора на поставку цветочной продукции, брал предоплату за товар, а полученные денежные средства присваивал себе. Общая сумма причиненного компании ущерба составила 850 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого, в ходе допроса мужчина, в присутствии адвоката, отказался от дачи показаний.
По данным сотрудников полиции, мужчина ранее не судим.

Отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Автозаводского района СУ У МВД России по г. Тольятти в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции продолжают выяснять все подробности произошедшего.

Теги: Мошенники

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