Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап.
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре водитель сбил велосипедиста
В Самаре водитель сбил велосипедиста
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти задержали подозреваемого в даче взятки полицейскому

13 мая 2021 11:08
116
В Тольятти задержали подозреваемого в даче взятки полицейскому

Стражи порядка проверяли оперативную информацию о незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции в гаражном боксе, расположенном на Московском проспекте на территории Автозаводского района города.

По предварительным данным, ранее не судимый безработный местный житель 1974 года рождения предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение за прекращение проверочных мероприятий, неизъятие немаркированной алкогольной продукции и последующее непривлечение к установленной законом ответственности. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.  

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: взятка коррупция уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Жигулевска подождал, пока приятель уснет, и украл кошелек с деньгами
12 мая 2021, 10:12
Житель Жигулевска подождал, пока приятель уснет, и украл кошелек с деньгами
Он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Криминал
286
Самарец пытался решить вопросы с судебным приставом за 100 тысяч
30 апреля 2021, 09:54
Самарец пытался "решить" вопросы с судебным приставом за 100 тысяч
Деньги предназначались за возврат подлежащего аресту автомобиля, списание штрафов и окончание исполнительного производства без уплаты обязательных... Криминал
475
В Тольятти ветврач задержан за взятку
29 апреля 2021, 12:58
В Тольятти ветврач задержан за взятку
Он получил от фермеров более 385 тысяч рублей. Криминал
438
В центре внимания
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
13 мая 2021  10:29
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
Экономика
134
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
752
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
558
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
497
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
403
Весь список