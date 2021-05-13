В Тольятти задержали подозреваемого в даче взятки полицейскому

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Стражи порядка проверяли оперативную информацию о незаконной реализации немаркированной алкогольной продукции в гаражном боксе, расположенном на Московском проспекте на территории Автозаводского района города.

По предварительным данным, ранее не судимый безработный местный житель 1974 года рождения предложил сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение за прекращение проверочных мероприятий, неизъятие немаркированной алкогольной продукции и последующее непривлечение к установленной законом ответственности. Сотрудник полиции отказался от незаконного денежного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.